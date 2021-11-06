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الطاقة تحذر من توقف محطة الكهرباء لعدم إدخال السولار القطري

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:26

محطة الكهرباء بغزة
محطة الكهرباء بغزة

غزة - الرأي:

حذرت سلطة الطاقة في قطاع غزة، من توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، بسبب وقف توريد السولار القطري اللازم لتشغيلها.

وأعلنت سلطة الطاقة في بيان لها اليوم السبت، عن توقف إمدادات السولار القطري لمحطة الكهرباء منذ صباح الثلاثاء الماضي.

وذكرت أنها اضطرت لتوفير سولار من السوق المحلي، بما يكفي لتشغيل محطة التوليد حتى صباح غداً الأحد.

وأكدت أن محطة توليد الكهرباء مهددة بالتوقف في حال عدم دخول السولار القطري، مطالبة بتدخل عاجل لإدخال السولار القطري.

وبينت أنه في حال توقف المحطة سيكون العجز في إمدادات الطاقة حوالي 70 %.

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