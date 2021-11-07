كل ما تريد معرفته عن سرطان الأمعاء الدقيقة

سرطان الأمعاء الدقيقة من أنواع الأمراض السرطانية النادرة ويحدث سرطان الأمعاء الدقيقة عندما تصبح الخلايا في الأمعاء الدقيقة غير طبيعية وتستمر في النمو وتشكل كتلة تسمى الورم، يتم تحديد النوع بواسطة الخلايا المعينة المتأثرة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن سرطان الامعاء الدقيقة وفقا لما ذكره موقع cancer وهى:

س: ما هى أعراض سرطان الأمعاء الدقيقة؟

قد يكون من الصعب تشخيص سرطان الأمعاء الدقيقة ، وقد تكون الأعراض غامضة وتسببها حالات أخرى.

قد تشمل الأعراض:

-ألم في البطن .

-فقدان الوزن غير المبرر.

-تورم في البطن.

-دم في البراز.

-تغير في عادات الأمعاء بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو الشعور بعدم اكتمال التفريغ.

-الغثيان أو القيء.

-التعب والضعف الناجم عن انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم).

-اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

س: ما هى عوامل الخطر للإصابة بسرطان الأمعاء الدقيقة؟

لا يعرف سبب الإصابة بسرطان الأمعاء الدقيقة في معظم الحالات ومع ذلك ، هناك العديد من عوامل الخطر ومنها:

-عوامل وراثية، يمكن لبعض الأمراض الوراثية النادرة أن تعرض الناس لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء الدقيقة.

-عوامل أخرى ، قد تكون بعض سرطانات الأمعاء الدقيقة مرتبطة بمرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية، قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الدهون الحيوانية والبروتينات ، وخاصة اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء ، إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء الدقيقة.

س: كيف يتم تشخيص سرطان الأمعاء الدقيقة؟

إذا اعتقد طبيبك أنك قد تكون مصابًا بسرطان الأمعاء الدقيقة ، فسيقوم بإجراء فحص بدني وإجراء اختبارات معينة.

إذا كانت النتائج تشير إلى احتمال إصابتك بسرطان الأمعاء الدقيقة ، فسوف يحيلك طبيبك إلى أخصائي سيجري المزيد من الاختبارات. قد تشمل هذه:

-تحاليل الدم

ستخضع لاختبارات الدم بما في ذلك تعداد الدم الكامل لقياس خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية واختبارات وظائف الكبد لقياس المواد الكيميائية الموجودة أو المصنوعة في الكبد.

قد يكون لديك أيضًا اختبار دم على الكروموجرانين A (CgA) للمساعدة في تشخيص الورم السرطاني أو أورام الغدد الصم العصبية الأخرى.

-فحص بول

في التنظير الداخلي ، يتم إدخال أنبوب مرن بكاميرا في نهايته (منظار داخلي) تحت التخدير أسفل حلقك إلى المعدة لعرض أمعائك.

-تنظير الكبسولة

في التنظير الداخلي بالكبسولة ، تبتلع كبسولة صغيرة تلتقط صورًا للجهاز الهضمي، ثم يتم نقلها إلى جهاز التسجيل الذي ترتديه حول النفايات الخاصة بك .

-الاشعة المقطعية

تستخدم آلات خاصة لمسح الجسم من الداخل وإنشاء صور له قد يكون لديك حقنة صبغة في عروقك قبل الفحص مما يجعل الصور أكثر وضوحًا، أثناء الفحص ، سوف تستلقي على طاولة تتحرك داخل وخارج الماسح الضوئي و الاشعة المقطعية يستغرق حوالي 10-30 دقيقة.

-التصوير بالرنين المغناطيسي

-خزعة

إذا رأى طبيبك أي مناطق غير طبيعية أو غير عادية المظهر ، فقد يزيل عينة صغيرة من النسيج لفحصها عن كثب، يعرف هذا باسم الخزعة سيفحص أخصائي علم الأمراض العينة تحت المجهر للتحقق من علامات المرض أو السرطان.

س: ما هو علاج سرطان الأمعاء الدقيقة؟



ستساعدك المناقشة مع طبيبك في اتخاذ قرار بشأن أفضل علاج لمرض السرطان لديك اعتمادًا على نوع السرطان الذي تعاني منه ؛ أين هو في جسدك، ما إذا كان السرطان قد انتشر أم لا، عمرك ولياقتك وصحتك العامة وما تفضله.

تشمل العلاجات الرئيسية لسرطان الأمعاء الدقيقة الجراحة والعلاج الكيميائي، غالبًا ما تستخدم الأدوية التي تمنع الخلايا السرطانية من إفراز الهرمونات والمواد الكيميائية، يمكن إعطاء هذه العلاجات بمفردها أو مجتمعة.

او عن طريق الجراحة و هي العلاج الرئيسي لسرطان الأمعاء الدقيقة (السرطانة الغدية والساركوما وأورام الغدد الصم العصبية) ، خاصة للأشخاص المصابين بمرض في مراحله المبكرة ويتمتعون بصحة جيدة، لا ينصح به عادةً للأورام اللمفاوية في الأمعاء الدقيقة - وعادةً ما يتم علاجها بالعلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي.