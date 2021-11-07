آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين سيكون للحافلات الثامنة والتاسعة والعاشرة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/36).

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن السفر سيشمل الأسماء حتى الرقم (75) من كشف الجوازات المصرية رقم (2021/2):

ودعت الواردة أسمائهم التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.