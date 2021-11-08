فيروس تنفسي جديد يستهدف الرضع في تونس!

تعيش تونس منذ أيام على واقع أليم، جراء اتساع حاد لانتشار فيروس التهاب القصبات الهوائية "رينو فيروس"، خاصة لدى الرضع، في وقت حذر فيه رئيس جمعية طب الأطفال، من أنه أخطر على الأطفال من كورونا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن هناك عشرات الرضع “أكثر من 70” داخل أقسام الإنعاش بعد الإصابة بالتهاب القصبات الحاد، الذي يأتي بأعراض مشابهة لتلك الخاصة بكوفيد-19، وتتمثل بارتفاع درجة الحرارة والسعال، وصعوبة التنفس تصل حد توقف الرضيع عن التنفس لمدة ثواني.

ونقل موقع سكاي نيوز عربية، عن مديرة مستشفى الأطفال "باب سعدون"، سعاد مسعودي، قولها، إن "نسبة إشغال أسرّة الإيواء في المستشفى بلغت 93.3 في المئة، ووصلت لـ100 في المئة داخل قسم الإنعاش للرضع".

وبحسب "المسعودي"، فإن التهاب القصبات الهوائية يصيب الرضع كل عام بشكل دوري وسنوي باستثناء السنة التي تراجع فيها بسبب انتشار فيروس كورونا وطغيانه على باقي الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي إذ لم يتم تسجيل إلا حالات نادرة من هذا النوع من الالتهاب، بخلاف هذا الموسم.

وأضافت: "فمنذ انخفاض درجات الحرارة سجلت تونس عددا كبيرا من الإصابات، وقبل التاريخ المتعارف عليه أي الفترة الممتدة من شهر ديسمبر إلى مارس".

وكشفت "المسعودي"، أن مستشفى الأطفال استقبل في بداية نوفمبر حالات خطيرة خاصة لدى الرضع، وبات الإقبال على أقسام الإنعاش أكثر من العادة ما أثار مخاوف القائمين على مستشفى الأطفال والأطباء الذين دعوا العائلات للانتباه إلى نقلهم العدوى للأطفال خاصة الرضع من عمر يوم واحد حتى ثلاث أشهر.

في غضون ذلك، اعتبر المختص في علم الفيروسات والأوبئة محجوب العوني، أن "رينو فيروس أو الفيروس المخلوي التنفسي" يصيب الأطفال ويسبب التهابات وصعوبة في التنفس، وقد عاد للظهور بقوة بعد انخفاض درجات الحرارة وتقلص انتشار فيروس كورونا الذي كان مسيطرا على كل فيروسات الجهاز التنفسي.

ولفت العوني، في تصريحات لموقع سكاي نيوز، أن تراجع المواطنين في الالتزام بالإجراءت الوقائية والتباعد، ساهم في انتشار العدوى به، مؤكدا أن" الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة تحمي من كل الفيروسات التنفسية خاصة وأننا مهددون اليوم بفيروسات تنفسية تعود بأكثر قوة مع انخفاض درجات الحرارة وانحسار فيروس كورونا".