وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تناقش مع الفقهاء قضايا فقهية متعلقة بالدولة وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و260 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية 37 سيارة إسعاف تصل غزة عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يطلق مشروع تمكين الطلائع وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تُنهي خـلافًا ماليًا بقيمة 9 آلاف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية خطوط طاقة كهربائية دائمة لعدد من مرافق المياه والصرف الصحي وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد بجهود كتلة الصحفي الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" و"ثابت" يبحثان برامج تطوير الرياضة المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة السياحة يبحث التعاون المشترك مع رئيس بلدية المغراقة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تناقش الفاقد التعليمي مع نقابة المعلمين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

بتنسيق من قافلة أميال من الابتسامات

37 سيارة إسعاف تصل غزة عبر معبر رفح

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:57

غزة - الرأي

وصلت 37 سيارة إسعاف مُجهزة بالكامل، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بتنسيق من قافلة أميال من الابتسامات.

وقال المنسق العام للقافلة عصام يوسف، أن قافلة المساعدات الإنسانية تحمل اسم "مصر وفلسطين، يداً بيد للحياة".

وذكر يوسف، أن قافلة أميال من الابتسامات بالتعاون مع شركائها من عدة مؤسسات إنسانية حول العالم أرسلت سيارات الإسعاف إلى غزة عبر مصر.

وأشا إلى أن المشروع الذي أطلقته أميال من الابتسامات لدعم القطاع الصحي في غزة عقب العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو الماضي، يتم بالشراكة مع مشروع "تحيا مصر".

وأعرب يوسف عن شكره لكافة المؤسسات التي أسهمت في شراء المساعدات وسيارات الإسعاف، إضافة للجمهور الذي شارك في دعم القطاع الصحي في غزة.

وتوجه بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية على تسهيلها عبور المساعدات وسيارات الإسعاف إلى القطاع، مشيراً إلى أن الشكر موصول إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتسهيلها دخول عدد من سيارات الإسعاف بواسطة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

وتعهّد يوسف باستمرار جهود "أميال من الابتسامات" في دعم غزة، واستمرار محاولاتها تسيير القوافل والوفود لمناصرة الشعب الفلسطيني، داعياً إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

وجدّد دعوته لاستمرار تقديم الدعم الإغاثي للقطاع الذي يعاني الفقر والبطالة بسبب الاحتلال والحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 14 عاماً، إلى جانب النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، وحالة الإنهاك التي يعانيها القطاع الطبي نتيجة الحصار والحروب المتكررة، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا.

وكانت أميال من الابتسامات أرسلت يوليو الماضي إلى غزة، مساعدات إنسانية اشتملت على كميات من الأدوية، والأدوات الطبية، وأجهزة مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لمساعدات إغاثية للأسر الفقيرة.

من جانبها أكدت جمعية الإغاثة الطبية الدولية (مديكس) إحدى أكبر المؤسسات المساهمة في المشروع، أن "المشروع يأتي تتويجا لجهود كبيرة بذلت من أجل توحيد العمل وتعظيم الفائدة من خلال توفير (37) سيارة إسعاف مجهزة بكامل التجهيزات الفنية مدعومة من مؤسسات إنسانية في مختلف دول العالم".

وشددت "ميدكس" على أنها تعمل على أرض الميدان بخطة تدخّل تستهدف الاحتياجات القريبة والعاجلة وكذلك الاحتياجات البعيدة وطويلة الأمد، سيما في ظل الأزمة خانقة التي سببتها جائحة كورونا، إضافة لظروف الحصار الخانق الذي يعيشه قطاع غزة منذ (15 عاما)، والذي تسبب في منع دخول سيارات إسعاف جديدة تستطيع مواكبة الاحتياج الصحي الكبير، لتأتي الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة وتزيد الأمر تعقيدا".

وتقدمت بالشكر للمشاركين في المشروع "من تركيا وإندونيسيا وماليزيا والجزائر والأردن وجنوب إفريقيا وبريطانيا ونيوزلندا والنرويج وكندا على دعمهم السخي لضمان نجاح هذا المشروع".

وتوجّهت "ميدكس" بالشكر الجزيل إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على وقوفهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسهيل دخول السيارات إلى قطاع غزة.

253985568_2014371752044595_4752624748079918947_n 254301576_2014390932042677_3685857828539910372_n 254510171_2014372082044562_3959153507647102119_n 254916843_2014372008711236_5961860209640211539_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟