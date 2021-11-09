6 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل ستة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، بأوضاع صحية خطيرة للغاية.

وأقدم الأسرى المضربين الأسير كايد الفسفوس: (32 عامًا)، من دورا جنوب الخليل، وهو مضرب عن الطعام منذ (117) يومًا، ويقبع في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، بوضع صحيّ خطير.

كذلك الأسير مقداد القواسمة (24 عامًا) من الخليل، مضرب منذ (110) أيام، ومعتقل منذ شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، وقد فعّلت نيابة الاحتلال أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، كما وقررت إدارة سجون الاحتلال نقله من العناية المكثفة في مستشفى "كابلان" وإعادته إلى سجن "عيادة الرملة"، وهو بوضع صحي شديد الخطورة.

والأسير علاء الأعرج (34 عامًا) من طولكرم، مضرب منذ (93) يومًا، وهو مهندس مدني، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، ويتمّ نقله إلى المستشفيات بشكل متكرر، وقد تمّ تحويله للتّحقيق رغم صعوبة وضعه الصّحي، تعرّض للاعتقال عدة مرات منذ العام 2007.

الأسير هشام إسماعيل أبو هواش (39 عامًا) من دورا جنوب الخليل، ومضرب منذ (84) يوما، يقبع في سجن "عيادة الرملة"، ويجري نقله بشكل متكرر إلى المستشفيات، يعاني وضعًا صحيًا خطيرًا.

الأسير عياد الهريمي (28 عامًا) من بيت لحم، مضرب عن الطعام منذ (47) يومًا، ويقبع في سجن "عيادة الرملة" حيث جرى نقله مؤخرًا من زنازين سجن "عوفر"، وهو معتقل إداري منذ شهر نيسان/ أبريل 202.

الأسير لؤي الأشقر (45 عامًا) من بلدة صيدا في طولكرم، مضرب منذ (29) يومًا، ويقبع في زنازين سجن "مجدو"، وهو معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021.