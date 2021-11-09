انتهاكات طبية مستمرة بحق الأسرى المرضى في سجن عسقلان

الضفة المحتلة - الرأي:

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال تمعن بانتهاكاتها ضد الأسرى المرضى والجرحى طبياً.

وقالت الهيئة في تصريح لها اليوم الثلاثاء، إنه إدارة السجون تستهدف الأسرى بشكل واضح ومبرمج، وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية، والمماطلة بالتعامل معها بشكل جدي، الأمر الذي أدى الى تفاقم وتفشي الأمراض في أجسادهم.

ووثقت هيئة الأسرى في هذا السياق، من خلال محاميها أبرز الحالات المرضية التي تقبع في ( سجن عسقلان)، من بينها حالة الأسير ناصر أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري، بمدينة رام الله، والذي تدهورت حالته بشكل كبير، وذلك بعد بدء معاناته مع الأوجاع الحادة بالصدر ونوبات السعال الشديد التي تجعله يتقيأ في كثير من الاحيان، وتم اجراء عملية جراحية له مؤخرا جرى خلالها استئصال 10 سم من الرئة اليسرى، وتبين أن الورم هو ورم سرطاني خبيث، وما زال الأسير أبو حميد بحاجة لمتابعات طبية حثيثة.

بينما يعاني الأسير ياسر ربايعة من العيزرية، والمحكوم بالسجن المؤبد و10 أعوام، من سرطان القولون، حيث أجريت له عملية استئصال وخضع لثمانية جلسات كيماوي في مستشفى برزيلاي وأجريت له عمليتين جراحيتين في الكبد، وهو بحاجة الى متابع طبية مستمرة.

وفي السياق ذاته يعاني الأسير محمد براش من فقدان النظر بعينيه، ومشاكل بالسمع، وبتر في القدم اليسرى، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومشاكل صحية أخرى، وقد تم نقله قبل عدة أيام لمستشفى برزيلاي من اجل اجراء فحوصات للاذن ،وتبين انه يعاني من وجود ثقب بالاذن اليسرى وهو بحاجة لإجراء عملية لإغلاق الثقب، إلا أن عيادة المعتقل تماطل في تحديد موعد له.

وتجدر الإشارة الى أن هناك عدد من الأسرى في سجن عسقلان، والتي تتعمد ادارة المعتقل بالمماطلة بتقديم العلاج اللازم لهم، وتكتفي باعطائهم المسكنات من بينهم : الأسير حسن بحر الدم، والأسير نصر ناجي أبو حميد، والأسير زيد يونس، والاسير محمد يزن سمارو، والأسير عثمان أبو خرج، والأسير موفق عروق، والأسير ممدوح عمرو، والأسير طيون عبد الهادي طيون، والأسير خليل ابو عرام، والأسير رمزي براش، والأسير محمد براش.