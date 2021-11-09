وكالة الرأي الفلسطينية صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً وكالة الرأي الفلسطينية خبيرة تكشف نوعا من الخضار يحفز المناعة بشدة وكالة الرأي الفلسطينية علماء يكتشفون "أعمق زلزال" على الإطلاق وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية اعطاب مركبات وشعارات عنصرية في البيرة وكالة الرأي الفلسطينية انتهاكات طبية مستمرة بحق الأسرى المرضى في سجن عسقلان وكالة الرأي الفلسطينية جلسة للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 94 يومًا وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بغزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و145 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
أخبار » الأخبار الحكومية

الداخلية تنشر آلية السفر وكشف الجوازات المصرية ليوم غدٍ

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:26

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة من كشف المسافرين.

كما نشرت الأسماء من (127) إلى (176) من كشف الجوازات المصرية رقم (2021/2):

ودعت الوزارة الواردة أسمائهم في تلك الحافلات التواجد في تمام الساعة 6.00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين اضغط هنا:

كشف الجوازات المصرية هنا:

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟