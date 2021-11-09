الداخلية تنشر آلية السفر وكشف الجوازات المصرية ليوم غدٍ

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة من كشف المسافرين.

كما نشرت الأسماء من (127) إلى (176) من كشف الجوازات المصرية رقم (2021/2):

ودعت الوزارة الواردة أسمائهم في تلك الحافلات التواجد في تمام الساعة 6.00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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كشف الجوازات المصرية هنا: