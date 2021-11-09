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تمديد اعتقال الأسير المضرب علاء الأعرج حتى الخميس

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 05:32

تمديد اعتقال الأسير المضرب علاء الأعرج حتى الخميس
تمديد اعتقال الأسير المضرب علاء الأعرج حتى الخميس

الداخل المحتل-الرأي:

مددت محكمة الاحتلال العسكرية، اعتقال الأسير علاء الاعرج حتى يوم الخميس المقبل، لتقديم لائحة اتهام ضده.

ويخوض الأعرج إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 94 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

وقالت زوجة الأسير الأعرج:"إن زوجها أعيد للتحقيق الأسبوع الماضي، بالرغم من وضعه الصحي نتيجة إضرابه عن الطعام".

وأضافت أن "المحامي أبلغهم أنه من المرجح أن يتم توجيه لائحة اتهام ضده وإلغاء الاعتقال الإداري لزوجها".

وبينت أن زوجها سيواصل إضرابه المفتوح عن الطعام إذا لم يتم احتساب المدة التي أمضاها في الاعتقال الإداري.

ويُشار إلى أنّ الأسير الأعرج (34 عامًا) من طولكرم، يقبع في سجن "عيادة الرملة"، ويتمّ نقله إلى المستشفيات بشكل متكرر، وقد تمّ تحويله مؤخرًا للتّحقيق رغم صعوبة وضعه الصّحي.

صفا.

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