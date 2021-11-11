وكالة الرأي الفلسطينية حماس: "حد السيف" أثبتت قدرة المقاومة على إرباك الاحتلال وجيشه وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنظّم دورة متخصصة بالمهارات الصحفية والاعلامية وكالة الرأي الفلسطينية "النور والأمل" الثانوية بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في التربية الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية " الأشغال العامة" واللجنة المصرية يناقشان مخططات المدن الإسكانية وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحافظ على شحن السيارات الكهربائية لفترة كبيرة؟ وكالة الرأي الفلسطينية الخرافات الأكثر انتشارًا حول اللقاحات وكالة الرأي الفلسطينية 6 أسرى يواصلون إضرابهم وسط تدهور حالتهم الصحية وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول الإنكليزي يكشف عن تغييرات في هيكله الإداري
أخبار » الأسرة و المجتمع

فوائد الموز من فقدان الوزن إلى الحفاظ على صحة القلب

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:35

فوائد الموز من فقدان الوزن إلى الحفاظ على صحة القلب
فوائد الموز من فقدان الوزن إلى الحفاظ على صحة القلب

يرتبط تناول الموز بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، نظرًا لاحتوائه على المزيد من العناصر الغذائية المهمة لعمل الجسم، حيث يشتهر الموز بمحتواه من البوتاسيوم، ولكن هناك فيتامينات ومعادن أخرى يحتوى عليها، مثل فيتامين B6 والألياف، والتي تلعب أدوارا حيوية في الوظائف الهامة للجسم مثل تقليل الكوليسترول وتحقيق توازن الحالة المزاجية، وفقًا لتقرير موقع "إنسايدر".

فيما يلى.. الفوائد الصحية للموز:

يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

يعتقد المصابون بمرض السكرى ضرورة تجنب تناول الموز لأنه فاكهة سكرية، ولكن تناوله باعتدال لا يسبب أى ضرر، بل على العكس من ذلك، يحتوى الموز على البكتين والنشا المقاوم، اللذين يساعدان على خفض نسبة السكر في الدم.

يدعم صحة القلب

يعمل البوتاسيوم فى الموز على تنظيم تقلص العضلات، ولأن القلب عضلة فى الأساس، يرتبط البوتاسيوم بصحة القلب ارتباطا وثيقا، ويمكن أن يساعد البوتاسيوم أيضًا في موازنة مستويات الصوديوم لأن الكثير منه يؤدى إلى احتباس السوائل فى الجسم ويرفع ضغط الدم بما يهدد بالإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ضبط ارتفاع ضغط الدم

الموز مصدر جيد للبوتاسيوم الذى يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم ومن ثم قد يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

يساعد في إنقاص الوزن

يمنحك الموز شعورًا بالشبع لفترة أطول، بفضل احتوائه على مزيج من البكتين والنشا المقاوم، وهذا يساعد بدوره فى عدم الإفراط بتناول سعرات حرارية أقل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تزور معرض المنتجات الصناعية والغذائية الوطنية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟