فوائد الموز من فقدان الوزن إلى الحفاظ على صحة القلب

يرتبط تناول الموز بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، نظرًا لاحتوائه على المزيد من العناصر الغذائية المهمة لعمل الجسم، حيث يشتهر الموز بمحتواه من البوتاسيوم، ولكن هناك فيتامينات ومعادن أخرى يحتوى عليها، مثل فيتامين B6 والألياف، والتي تلعب أدوارا حيوية في الوظائف الهامة للجسم مثل تقليل الكوليسترول وتحقيق توازن الحالة المزاجية، وفقًا لتقرير موقع "إنسايدر".

فيما يلى.. الفوائد الصحية للموز:



يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

يعتقد المصابون بمرض السكرى ضرورة تجنب تناول الموز لأنه فاكهة سكرية، ولكن تناوله باعتدال لا يسبب أى ضرر، بل على العكس من ذلك، يحتوى الموز على البكتين والنشا المقاوم، اللذين يساعدان على خفض نسبة السكر في الدم.

يدعم صحة القلب

يعمل البوتاسيوم فى الموز على تنظيم تقلص العضلات، ولأن القلب عضلة فى الأساس، يرتبط البوتاسيوم بصحة القلب ارتباطا وثيقا، ويمكن أن يساعد البوتاسيوم أيضًا في موازنة مستويات الصوديوم لأن الكثير منه يؤدى إلى احتباس السوائل فى الجسم ويرفع ضغط الدم بما يهدد بالإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ضبط ارتفاع ضغط الدم

الموز مصدر جيد للبوتاسيوم الذى يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم ومن ثم قد يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

يساعد في إنقاص الوزن

يمنحك الموز شعورًا بالشبع لفترة أطول، بفضل احتوائه على مزيج من البكتين والنشا المقاوم، وهذا يساعد بدوره فى عدم الإفراط بتناول سعرات حرارية أقل.