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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

هذا الرمز يتيح لك فتح وقراءة سجلك على فيس بوك

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:38

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كشف تقرير لموقع The sun أن فيسبوك يعر الكثير عن مستخدميه، وإذا كنت مستخدمًا لفترة طويلة، فهناك طريقة للوصول إلى أرشيف البيانات الضخم على Facebook.

سيسمح لك هذا بفحص ما يعرفه Facebook بالتفصيل.

كل ما عليك فعله هو إضافة الحروف DYI بعد نهاية موقع Facebook.

سينقلك هذا إلى صفحة خاصة على Facebook تسمى Download Your Information.

يقول Facebook: "يمكنك تنزيل نسخة من معلومات Facebook الخاصة بك في أي وقت".

"يمكنك تنزيل نسخة كاملة أو يمكنك فقط تحديد أنواع المعلومات ونطاقات التواريخ التي تريدها.

"يمكنك اختيار تلقي معلوماتك بتنسيق HTML يسهل عرضه ، أو بتنسيق JSON ، مما قد يسمح لخدمة أخرى باستيرادها بسهولة أكبر.

أبرزها تنزيل معلوماتك عملية محمية بكلمة مرور ولا يحق لأحد سواك الوصول إليها.

بمجرد إنشاء نسختك ستكون متاحة للتنزيل لبضعة أيام.

إذا كنت ترغب في عرض معلوماتك دون تنزيلها، فيمكنك الوصول إلى معلوماتك في أي وقت.

ستتمكن من رؤية جميع أنواع البيانات المختلفة التي حفظها Facebook عنك منذ أن فتحت حسابك.

يتضمن ذلك محفوظات الدفع والرسائل والمنشورات وحتى العناصر التي نقلتها إلى سلة المهملات.

ستتمكن من رؤية كل صديق أضفته من قبل وحتى من قمت بإرسال "نكز" إليه منذ سنوات.

يمكن العثور على سجل البحث وبيانات موقع تسجيل الدخول وحتى التسجيلات الصوتية في هذا القسم.

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