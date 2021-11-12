وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: حالتي وفاة و146 إصابة جديدة بكورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الشفاء الطبي " يجرى “10” عمليات جراحية بتقنية ” اللبرسكوب الجراحي ” وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تختتم مسابقات "سيف القدس" الأدبية والفنية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة ومؤسسة عبد المحسن القطان يبحثان سبل تعزيز التعاون وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تستقبل وفدا من طالبات بنى سهيلا الابتدائية المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تواصل مد خطوط مياه بمناطق متفرقه بالمخيم وكالة الرأي الفلسطينية سرحان يضع حجر الاساس لاعادة اعمار المجمع الايطالي وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري وتتخذ عدة قرارات وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات يستقبل وفد من دائرة مباحث المعابر والموانئ وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تمنح جمعية النقل الخاص قرار الترخيص بدون خلوات طرف
أخبار » الأخبار الفلسطينية

قيادتا حماس والجهاد تبحثان الأوضاع الفلسطينية

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:46

D1AH1
D1AH1

وكالات-الرأي:

التقى "صالح العاروري" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس ، و"حسام بدران" عضو المكتب السياسي لحماس، مع "زياد النخالة" الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

واستعرض الجانبان مجمل الأوضاع الفلسطينية، وملفات الحالة الوطنية، وسبل تحقيق الوحدة على أساس مقاومة الاحتلال وحماية القدس والمقدسات والأسرى، وكسر حصار غزة، كما تم بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز العمل المشترك وتطويره بين الحركتين.

وأكد الجانبان تمسكهما بخيار المقاومة سبيلا وحيدا لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات.

كما شددا على رفض مشاريع التسوية كافة، ورفض التفرد بالقرار الفلسطيني، وضرورة العودة إلى الشعب الفلسطيني، وإجراء انتخاب مجلس وطني فلسطيني كمدخل طبيعي لتوحيد الصف الفلسطيني.

وأشاد الجانبان بالجهود المصرية لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

ووجها التحية إلى أسرانا البواسل الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية ويحققون الانتصارات على السجان الصهيوني بصمودهم وبطولاتهم، مؤكدين أن قضيتهم على سلم أولويات المقاومة التي لن يهدأ لها بال حتى يتم الإفراج عنهم.

واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في الداخل والخارج، وتجميع قوى المقاومة الفلسطينية على مشروع وطني يتبنى خيار المقاومة حتى التحرير والعودة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تزور معرض المنتجات الصناعية والغذائية الوطنية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟