أطعمة تؤدى إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول

وجدت الدراسات الحديثة أن بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول قد لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه يمكنك تجاهل كمية الكوليسترول التي تستهلكها.

وفقا لتقرير موقع " clevelandclinic" الأمريكي، فمن الآمن تناول بعض الكوليسترول في نظامك الغذائي، ولكن العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول تحتوي أيضًا على كميات عالية من الدهون المشبعة".

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول يجب تجنبها



يوصي الخبراء بالحد من أو تجنب الأطعمة التالية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول "غير الصحية" ، والتي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة:

ألبان كاملة الدسم



يحتوي الحليب كامل الدسم والزبدة واللبن كامل الدسم والجبن على نسبة عالية من الدهون المشبعة، يميل الجبن أيضًا إلى أن يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، كما يحصل معظم الأمريكيين على الكثير من الصوديوم أيضًا.

اللحم الأحمر



تميل شرائح اللحم، شرائح لحم الخنزير ولحم البقر المفروم إلى احتواء نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، لذا اختر 90٪ من اللحم المفروم قليل الدهن ، وقطع اللحم البقري الخالية من الدهون وركز على مصادر البروتين الحيواني قليلة الدسم ، مثل الدواجن الخالية من الجلد أو الخالية من الدهون.

اللحوم المصنعة



يجب الحد من اللحوم المصنعة بشكل عام بسبب محتواها العالي من الصوديوم، وإذا كان يجب عليك تناول اللحوم المصنعة ، فاختر النقانق المصنعة أو اللحوم الباردة المصنوعة من الديك الرومي أو الدجاج قليل الدهن.

الأطعمة المقلية



تحتوي البطاطس المقلية والدجاج المقلي مع الجلد والأطعمة الأخرى المطبوخة في مقلاة عميقة على كمية عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول من الزيت المطبوخ فيه.

المخبوزات والحلويات



عادةً ما تحتوي الكعك والدونات على الزبدة أو السمن ، مما يجعلها غنية بالدهون المشبعة والكوليسترول، كما أنها تميل أيضًا إلى أن تكون مليئة بالسكر ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

أفضل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول



يمكن أن تكون هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب:

البيض



تحتوي بيضة واحدة على حوالي 60٪ من القيمة اليومية للكوليسترول ، ولكنها تحتوي فقط على 8٪ من الكمية المسموح بها من الدهون المشبعة.

المحار



بعض أنواع المحار تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول من الأنواع الأخرى، فالمحار مصدر جيد للبروتين وفيتامينات ب والسيلينيوم والزنك.