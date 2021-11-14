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6 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:47

الضفة المحتلة - الرأي:

يدخل ستة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أعواماً جديدة في الأسر.

وقال مكتب اعلام الأسرى إن الأسرى هم: الأسير يحيى حافظ صالح شريدة (51 عاماً)، من سكان محافظة طوباس، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/11/2003م، وهو محكوم بالسجن 22 عاما.

والأسير طاهر خميس أحمد مطر (26 عاماً)، من سكان مدينة جباليا شمال قطاع غزة، يدخل عامه الرابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/11/2018م، وهو محكوم بالسجن 11 عامًا.

والأسير شادي أحمد محمد حسين مطاوع (33 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/11/2015م، وهو محكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات.

والأسير محمد إبراهيم نمر نايفة "أبو ربيعة" (44 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 14 مرة.

والأسير أسامة محمد علي الأشقر (39 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 8 مرات بالإضافة إلى 50 عاماً .

والأسير يوسف مصطفى حمدان مقداد (50 عاماً)، من سكان محافظة غزة، يدخل عامه 20  على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/11/2002م، وهو محكوم بالسجن 21 عاماً .

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