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واللا: آلية للرقابة على تجار غزة سترفع العدد لأكثر من 10 آلاف

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:42

غزة – الرأي

قال موقع واللا العبري، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لزيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، لإجراء مناقشات بشأن التهدئة في غزة وإمكانية إتمام صفقة تبادل أسرى.

وأشار الموقع إلى وجود جهود أمنية وسياسية للتوصل إلى اتفاقات بشأن آلية دفع رواتب الآلاف من الموظفين في غزة، كجزء من المنحة القطرية، ومن المتوقع أن يكون هناك انفراجة خلال الأيام المقبلة بهذا الشأن وهو أمر سيؤخر التصعيد مع غزة.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنه في هذه المرحلة لا توجد نية لدى الاحتلال لتغيير سياسته تجاه صفقةالأسرى وتبقى الخطوط الحمراء كما هي.

ووفقًا للموقع، فإن جيش الاحتلال يعمل حاليًا بالتعاون مع جهاز الشاباك على إنشاء آلية لرصد ومراقبة دخول التجار الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل داخل (إسرائيل) بعد زيادة التصاريح إلى 10 آلاف.

 ونقل عن مصادر بالاحتلال إنه مع تفعيل الآلية، سيزيد المستوى السياسي عدد الفلسطينيين الذين يدخلون (إسرائيل) للعمل بما يتجاوز الحصة المقررة وهي عشرة آلاف.

وأضافت المصادر للموقع العبري:" هذه خطوة تهدئ المنطقة وتكبح الإرهاب وتعطي الأمل لجانب غزة”. وفق تعبيره.

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