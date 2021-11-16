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قرار إسرائيلي بالاستيلاء على 5 دونمات قرب رام الله

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:57

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارا عسكريا، بالاستيلاء على 5 دونمات من أراضي جبل الريسان الواقعة على أراضي قريتي راس كركر وكفر نعمة القريبتين من رام الله.

ويقضي القرار الإسرائيلي بـ"وضع اليد على الأراضي المحددة لأغراض أمنية، والحيازة المطلقة فيها تعطى لضابط المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال".

وجاء قرار المصادرة مرفق بخارطة توضح موقع الأرض المصادرة وموقعة من قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية "يهودا فوكس".

ويقع جبل الريسان الذي تشمله المصادرة، شمال غرب رام الله، متوسطاً قرى رأس كركر وخربثا بني حارث وكفر نعمة ودير بزيع.

وتعتبر الريسان منطقة تنزه وسياحة لسكان قرى رام الله، حيث باستطاعة من يصل إليها أن يشاهد الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بوضوح.

وأحال الاحتلال الريسان فور سيطرته عليها إلى منطقة عسكرية مغلقة يمنع الوصول إليها ومنع المزارعين وأصحاب الأراضي من دخولها لعدة سنوات.

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