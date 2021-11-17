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حماس تنعي منفذ عملية القدس الشهيد عمر أبو عصب

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:37

الفتى عمر أبو عصب
الفتى عمر أبو عصب

غزة – الرأي:

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد عمر إبراهيم أبو عصب (16 عامًا)، الذي ارتقى بعد تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقالت الحركة في بيان لها: "لقد قدم الشهيد أبو عصب نموذجًا فريدًا في الإقدام والشجاعة، وهو الذي عاش في القدس ورأى الإجرام الصهيوني ضد البشر والحجر والمقدسات".

وتابعت: "إننا إذ نحيي العملية البطولية، لنؤكد أن شعبنا الفلسطيني لن يترك الاحتلال يعيث في قدسنا فسادًا وتدنيسًا للمسجد الأقصى المبارك، وهدمًا للبيوت، وتهجيرًا لأهلنا في أحياء سلوان والشيخ جرّاح، دون رد على هذه الجريمة".

وأضافت حماس: "إن هذه العملية هي تأكيد على تمسك شعبنا بخيار المقاومة، وإيمانه بأنها السبيل لاستعادة حقوقه المسلوبة".

وأكدت أن المقاومة في الضفة والقدس ستستمر بكل قوة حتى دحر الاحتلال الغاصب.

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