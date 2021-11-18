وكالة الرأي الفلسطينية الديوان والصحة يعقدان لقاءً تحضيرياً للوظائف الإشرافية بالصحة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التخطيط بالمالية تعقد ورشتي عمل لمناقشة خطة عام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يعتمد حزمة مشاريع تطويرية وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة بغزة.. فريق طبي ينجح في إزالة جلطة دماغية لمريضين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون في رام الله المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعي منفذ عملية القدس الشهيد عمر أبو عصب وكالة الرأي الفلسطينية جنود الاحتلال يجبرون عائلة على أخذ صورة جماعية وكالة الرأي الفلسطينية هارون تستقبل وفداً من جمعية دار اليتيم الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تعزز تعاونها مع معهد الأمل للأيتام
أخبار » عربي ودولي

قطر ومصر توقعان اتفاقًا لتوريد الوقود ومواد البناء لغزة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:17

FtBsX
FtBsX

وكالات-الرأي:

أبرمت دولة قطر، اتفاقًا مع دولة مصر يتم بمقتضاه توريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة.

وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، عن توقيع الاتفاق خلال اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عقد بالعاصمة النرويجية أوسلو.

وأكد المريخي أن هذه الجهود التعاونية المشتركة من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية.

وأشار إلى أهمية تفاهمات التهدئة الحالية، وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري، والتواصل بين كافة الأطراف لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

ولفت إلى أن دولة قطر دأبت على تقديم العديد من المنح المالية ومشاريع الدعم الإنساني والتدخل الإغاثي العاجل، بغية تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف "هذا ما شكل عاملا مهما من عوامل تحسين الظروف الحياتية، لا سيما في قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه أكثر من مليار ونصف مليار دولار أمريكي، خصصت لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصناعة والزراعة ومشاريع البنية التحتية والطرق والأبنية".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟