5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

رام الله - الرأي:

يواصل 5 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطّعام داخل سجون الاحتلال، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربين، وهم: كايد الفسفوس مضرب منذ (127) يوماً، وعلاء الأعرج مضرب منذ (102) يوماً، وهشام أبو هواش مضرب منذ (93) يوماً، وعيّاد الهريمي مضرب منذ (57) يوماً، ولؤي الأشقر مضرب منذ (40) يوما.

ويعاني الأسرى الخمسة المضربين من أوضاع صحية خطيرة، وسط خشية من إمكانية تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة وحدوث أذى على دماغهم أو جهازهم العصبي، نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم.

وتواصل محكمة الاحتلال المماطلة والتهرب في اتخاذ أي قرار بحق الأسرى الستة أو النظر في أوامر الاعتقال الإداري.