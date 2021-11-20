زكاة الدرج توزع الفرشات والحرامات الشتوية على 30 أسرة محتاجة

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الدرج الفرشات والحرامات الشتوية على 30 أسرة محتاجة في مقرها بحي الدرج شرق مدينة غزة، يوم أمس بالتعاون مع الإدارة العامة للزكاة.

وأوضح رئيس اللجنة عبد القادر أبوالنور، أن توزيع الفرشات والحرامات جاء في إطار الجهود التي تبذلها زكاة الدرج من أجل توفير المتطلبات الأساسية للأسر المستورة خلال فصل الشتاء وحماية أطفالهم من البرد القارس.

وأشار أبوالنور ، إلى أن هذا التوزيع يأتي ضمن الحملة التي تطلقتها اللجنة من بداية الشتاء لمساندة الفقراء، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يتعرضون لها،معرباً عن شكره لكافة الداعمين والمساهمين في تخفيف الأزمات التي يعاني منها أهالي قطاع غزة في وسط الحصار المستمر.