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العاروري: نتشرف كون الشهيد أبو شخيدم من أبناء حماس

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:43

وكالات-الرأي:

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، "إن القدس صمام أمان للقضية الفلسطينية ولا يستطيع أحد التفريط فيها وستبقى حافزاً لكل المقاومين ومحركا للجميع وموعداً للأحرار".

 ودعا العاروري في لقاء متلفز عبر  قناة الأقصى، الشعب الفلسطيني للقيام بواجبه بالدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك حتى تحريرها من دنس الاحتلال. 

وأضاف: "إنه من الواجب والمطلوب على الأمة أن تخدم القدس وتعمل على تحريرها".

وأكد أن حركة حماس تتشرف بأن يكون الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس البطولية اليوم من أبنائها، موضحاً أنه صاحب مسيرة عطرة ومباركة ومن المرابطين في المسجد الأقصى.

وتابع:"إن إرادة شعبنا تتجدد بالمقاومة يوما بعد يوم، ودماؤنا رخيصة من أجل القدس ويجب أن نضحي للدفاع عن المسجد الأقصى". ودعا السلطة لأن تجعل من قضية القدس مفصلية في علاقاتها لأنه إذا ضاعت القدس فلا قيمة لنا ولوجودنا".

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