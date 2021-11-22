هنية يهاتف عائلة الشهيد أبو شخيدم "منفذ عملية القدس"

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ العملية البطولية التي وقعت صباح الأحد في باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلّة وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأشاد هنية خلال الاتصال بجهاد وبطولة الشهيد أبو شخيدم وبأسه الشديد، مشيرًا إلى أنّه أعمدة الرباط في المسجد الأقصى المبارك، بحسب ما أفاد مكتبه.

وقال "لقد جمع الشهيد فادي رحمه الله بين العلم والإيمان والجهاد والشهادة، ودافع عن الأقصى بهذه العملية البطولية التي رفعت رأس الأمة جميعًا".

وأضاف "دماء الشهيد فادي الطاهرة الزكية التي سالت في أزقة المدينة المقدسة إنّما هي على طريق تحرير القدس والأقصى، وهي دَين في أعناقنا، فلا أعظم من الشهادة في سبيل الله، وأن تكون في القدس وعلى أسوار الأقصى"، لافتًا إلى أنّ الشهيد أبو شخيدم جاهد بالفقه وتعليمه، ثم علم الناس فقه الجهاد بدمه واستشهاده، معتبرًا أنّه شرف لحماس أن يكون فيها مثل هذا العالم الرباني المجاهد.

وعبّر رئيس "حماس" باسمه وباسم قيادة الحركة وفصائل المقاومة وشعبنا عن الاعتزاز بعائلة شخيدم المجاهدة التي تمثل ركنا مكينًا في بيتنا الفلسطيني المقاوم، مستحضرًا شهداء العائلة، عبد الرزاق أول شهداء القسام ونادر وحمزة، والأسير إياد أبو شخيدم الذي نفذ عملية الرد على استشهاد الشيخ المؤسس أحمد ياسين، وكذلك والد الشهيد فادي راعي بناء المساجد الذي توفي قبل فترة بسيطة.

وبدورها، عبّرت عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم خلال الاتصال الهاتفي عن تقديرها لهذا الاتصال، واعتزازها بنجلها الذي اصطفاه الله أن يكون شهيدًا للأقصى، مشيدين بقيادة حركة "حماس" وجهادها.