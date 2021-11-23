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الأسير كايد الفسفوس يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق بالإفراج عنه

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:45

الضفة المحتلة - الرأي:

علق الأسير كايد الفسفوس من دورا جنوب الخليل مساء أمس الإثنين، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر ١٣١ يوماً.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير الفسفوس علق إضرابه بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 14/12، حيث أفادت عائلة الأسير الفسفوس، بأن نجلها سيبقى محتجزا في المستشفى وسيبقى اعتقاله الإداري مجمدا إلى حين الإفراج عنه.

وكان الأسير الفسفوس أعلن إضرابه عن الطعام قبل عدة أشهر رفضا لاعتقاله الإداري؛ وخلال الشهر الأخير دخل حالة صحية خطيرة دفعت الاحتلال لتجميد اعتقاله الإداري، ولكنه بقي مصرا على إضرابه حتى إلغاء الإداري بشكل نهائي.

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