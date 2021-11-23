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تراجع الوضع الصحي للأسير يزن مصري

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:24

الضفة المحتلة - الرأي:

يعاني الأسير يزن عماد عبد الله مصري ( 25 عاما) الذي يقبع في سجن "مجدو" من تراجع كبير في حالته الصحية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة السجن تماطل في تقديم العلاج لأسير يزن، حيث تعرض للإصابة بعيار ناري أثناء اعتقاله.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع جهاز مثبت في الفخد الأيسر ليعمل على تقويمه منذ أكثر من 3 أشهر لغاية الآن، الى جانب استخدامه العكازات للتوازن أثناء المشي، حيث أن لديه رجل أطول من الأخرى.

وأشارت إلى أنه بتاريخ 6/10/2021 تم فحص الأسير على يد طبيب عظام مختص وأعطى توصية بإجراء عملية عاجلة له، إلا أن ادارة السجن ما زالت تماطل كعادتها في تقديم العلاج المطلوب، وتكتفي بتقديم المسكنات فقط.

ونوهت إلى أن سياسة الإهمال الطبي ليست بالأمر الجديد على الاحتلال، حيث يتعمد ممارسة الإهمال الطبي والموت البطيء بحق أسرانا، لسلبهم كافة حقوقهم بالعيش و الحياة.

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