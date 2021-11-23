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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:19

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري ستكون لكافة الأسماء في كشف الجوزات المصرية الجديد رقم (2021/9).

ولفتت الوزارة إلى أن السفر سيشمل كذلك الحافلات الثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/39).

ودعت الواردة أسمائهم إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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