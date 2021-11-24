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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:41

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات استفزازية، ونفذوا جولات في باحاته.

يشار إلى أن جماعات "الهيكل المزعوم" برعاية المتطرف "موشيه فيجلن"، صاحب سجل الاعتداءات المتكررة على الأقصى والمرابطين، قد أطلقت يوم أمس دعوات لاقتحام الأقصى.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين والاعتداء على بعضهم في الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى.

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