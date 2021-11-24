الحكم المحلي تناقش التغير الديمغرافي لفلسطين

غزة- الرأي

استضافت وزارة الحكم المحلي د. بسام أبو حمد من جامعة القدس لعرض ومناقشة دراسة بعنوان "فلسطين 2030_ التغير الديمغرافي : فرص للتنمية".



جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل الوزارة م. سمير مطير مع رؤساء البلديات الكبرى ود . بسام أبو حمد.



وأوضح أبو حمد أن التقرير يؤكد على ضرورة أن يأخذ صانعي السياسيات في الاعتبار الآثار المتوسطة والطويلة الأجل للاتجاهات الديمغرافية على المستويين الوطني والقطاعي.



وأشار إلى ان الأمر يكمن في فهم التحديات التي تفرضها تضخم كتلة الشباب في المجتمع فحسب بل الفرص التي يوفرها تنامي القوى العاملة الشابة والمتعلمة.

واستعرض د. بسام أبو حمد دراسة بعنوان " فلسطين 2030 – الغير الديموغرافي: فرص للتنمية". وهو أول تقرير من نوعه يوفر أدلة شاملة وفهم للروابط والديناميكيات السكانية والتنمية، مبيناً مكان فلسطين من التحول الديموغرافي.



أشار د. بسام أبو حمد أن هذه الدراسة تؤكد على ضرورة أن يأخذ صانعي السياسات في الاعتبار الآثار المتوسطة والطويلة الأجل للاتجاهات الديموغرافية على المستويين الوطني والقطاعي.



كما أكد على ضرورة فهم الاتجاهات والحقائق الديموغرافية وعكسها في التخطيط لقطاعات الصحة والتعليم والنقل وكافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.



وركز التقرير على التحليل الأثر الديموغرافي على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم وسوق العمل.



في السياق تم الاتفاق على التنسيق مع د. بسام أبو حمد والتجهيز للقاءات قادمة للحديث عن مواضيع تهم قطاع الحكم المحلي ومنها أهداف التنمية المستدامة.