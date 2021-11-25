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ويُسقط باريس سان جيرمان

هدف جيسوس يضمن الصدارة لمانشستر سيتي

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:49

هدف جيسوس يضمن الصدارة لمانشستر سيتي
هدف جيسوس يضمن الصدارة لمانشستر سيتي

سجل جابرييل جيسوس هدف الفوز في الدقيقة 76 ليتغلب مانشستر سيتي 2-1 على باريس سان جيرمان باستاد الاتحاد اليوم الأربعاء ويضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في صدارة المجموعة الأولى.

وتأهل باريس سان جيرمان أيضا إلى دور الستة عشر بعد فوز رازن بال شبورت لايبزيج على كلوب بروج.

ووضع كيليان مبابي الفريق الباريسي في المقدمة في الدقيقة 50، حيث هز الشباك بعد أن اصطدمت تمريرة ليونيل ميسي العرضية بالمدافع كايل ووكر وحولت طريقها نحو المهاجم الفرنسي.

وعادل سيتي النتيجة عندما لمس رحيم سترلينج الكرة وأسكنها الشباك عند القائم البعيد بعد تمريرة جميلة من رودري إلى ووكر الذي أرسل تمريرته العرضية المنخفضة المميزة.

وصنع رياض محرز هدف الفوز، حيث مرر الكرة من فوق الدفاع إلى برناردو سيلفا عند القائم البعيد ولمس لاعب الوسط البرتغالي الكرة برشاقة إلى جيسوس ليسجل بسهولة.

وقبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات، يتصدر سيتي المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بينما يملك باريس سان جيرمان ثماني نقاط وسيتنافس لايبزيج وبروج، ولكل منهما أربع نقاط، على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.

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