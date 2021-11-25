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وفد سفراء دول الاتحاد الأوروبي يزور معبر رفح

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:03

غزة - الرأي

زار وفد موسّع من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، واطلع على آليات العمل بالمعبر.

وكان في استقبال الوفد كل من مدير عام هيئة المعابر العميد فؤاد أبو بطيحان، ومدير معبر رفح البري العقيد ناجي صيام، والعقيد هشام عدوان مدير شرطة المعبر، وعدد من المدراء.

وفي كلمته أمام وفد السفراء، رحب مدير هيئة المعابر بالوفد الزائر لمعبر رفح البري، وأطلعهم على آليات عمل المعبر وأعداد المسافرين واحتياجات القطاع في هذا الجانب.

من جهته، أشاد وفد السفراء وممثلي الاتحاد الاوروبي بجهود هيئة المعابر في تقديم الخدمة للمواطنين وتسهيل سفرهم.

كما أثنى الوفد الزائر بحالة التطوير الكبيرة التي تشهدها منافذ قطاع غزة وخاصة معبر رفح البري.

وأجرى الوفد الزائر جولة في صالات المغادرة والوصول، واطلع على آليات تنقل المسافرين من وإلى قطاع غزة عبر المعبر.

يذكر أن وفد موسع من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي وصل قطاع غزة صباح الأربعاء، لتفقد عدد من المرافق والمنشآت والمشاريع الخدماتية التي يشرف عليها الاتحاد في غزة.

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