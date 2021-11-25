ديوان الموظفين بغزة ينجز مهامه بأعلى درجات التقدم التقني

غزة-الرأي_-آلاء النمر

أوراق وملفات وأجندة مكدسة على أسطح المكاتب الإدارية، يقابلها موظف يعمل على قدم وساق لإنهاء أبراج المهمات المتراكمة على شكل ملفات ورقية، لكن إتمام العمل يحتاج إلى عدة أيام لإنهائه على النحو الصحيح، وهذا لا يوفر الوقت ولا يختصر الجهد، بل يحتاج لأيدي عاملة مضاعفة أو لأيام أكثر انتظاراً في وجه المهام الوظيفية.

ديوان الموظفين هو بؤرة العمل الحكومي الأساس وهو القامة الإدارية المتصلة مباشرة بالأداء الإداري في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعليه يجب أن يتحلى بالسرعة والدقة وسهولة الإنجاز لكل ما يخص الموظف الفلسطيني.

كل هذه الدوافع الإدارية تصب في الوصول إلى إقامة نظام إداري محوسب يؤدي المهم بدرجة عالية من التقدم التقني، وهذا فعليا ما تم إنجازه في ديوان الموظفين العام، وكان نقلة نوعية ويشهد لها.

واستهل ديوان الموظفين هذه النقلة التكنولوجية الحديثة بإطلاق مسابقات الوظائف الإشرافية على مستوى كل الوزرات، والتي تقوم على استخدام اللوحات الإلكترونية المحوسبة بدءا باستقبال الموظف المتسابق ومن ثم تقيميه على اللوحات الإلكترونية واعتماد درجات المقابلة بنفس الآلية.

عضو لجنة المقابلات الإشرافية أمجد الأغا أشاد بالإجراءات الحديثة المواكبة لتقنيات العصر، وقال إن التحول الإلكتروني وفر الكثير من الوقت والجهد ورفع قيمة الجودة في الأداء وطبيعة التعامل مع المتسابقين في عمل منظم ومرتب بأعلى درجاته المرجوة.

فيما تحدث عضو أحد لجان المسابقات الإشرافية أيمن عايش عن مميزات التحول التقني الذي توصل إليه ديوان الموظفين، وجود الشاشة أمام مُجري المقابلة وإدخال البيانات التقيمية بطريقة بيانية واحتسابها الدرجة النهائية بشكل آلي وفق معادلات خاصة برع في إنتاجها الديوان، واصفاً إياه بأنه نقلة نوعية في منهجية عمل الديوان.

من جانبه أشاد الصحفي وأحد أعضاء لجان المسابقات الإشرافية إسماعيل الثوابتة، بكل التحدثيات التقنية التي تدل على كم التطور التقني الذي ينتهجه ديوان الموظفين، بدءً من استدعاء الموظف بطريقة منظمة وانتهاء بإدخال التقييمات المحوسبة.

مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المهندس أحمد عماد، قال إن نظام ديوان الموظفين المحوسب في إجراء المقابلات، هو أحد الأنظمة التي تهدف إلى ضمان الشفافية الخاصة بإنجاز المقابلات، واختيار أفضل الكفاءات الخاصة بالموارد البشرية، وتجويد العمل به في المستقبل القريب.

النظام تم إنتاجه من قبل وحدة الحاسوب في ديوان الموظفين العام، للعمل بعد ذلك على النهج المحوسب في كافة المعاملات الواردة إلى ديوان الموظفين العام.

وفي فترة ماضية كانت قد أُعلنت حزمة خدمات محوسبة يستطيع المواطن العادي والموظف الاستفادة منها عبر البوابة الإلكترونية، حيث يوفر النظام مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية للموظف والتي تمكنه من إجراء ومتابعة كافة العمليات المتعلقة بتسديد قيمة رسوم المعاملات الحكومية من مستحقاته المالية، بما يزيد عن ١٣٠ خدمة حكومية يمكن الاستفادة منها، كما يدير النظام عملية إصدار السندات المالية، التي يمكن الاستفادة منها في سداد المعاملات المختلفة.