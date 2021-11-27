ريال مدريد لا يعرف الهزيمة على ملعبه ضد إشبيلية منذ 13 عاما

يتسلح فريق ريال مدريد الإسبانى، بسجل نتائج رائعة حققها على ملعبه أمام منافسه إشبيلية، قبل المواجهة التي تجمع بينهما مساء الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في قمة منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ونجح ريال مدريد في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم على ملعبه أمام الفريق الأندلسى أخر 13 عاما وتحديدا منذ عام 2008.

وحقق ريال مدريد وفقا للإحصائية التي نشرتها صحيفة "ماركا"، الفوز في 13 مباراة من أخر 14 مباراة خاضها على ملعبه أمام إشبيلية فيما انتهت مواجهة وحيدة بينهما بالتعادل وكانت بنتيجة 2-2 الموسم الماضى.

وتعود الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق الملكى على ملعب "سانتياجو برنابيو" أمام إشبيلية، إلى ديسمبر عام 2008 بنتيجة 4-3 تحت قيادة المدرب الألماني بيرند شوستر.

وكان ريال مدريد اقتنص صدارة ترتيب الدوري الاسباني مستفيداً من تعثر منافسه ريال سوسيداد ليحافظ الملكي على حظوظه تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في التتويج باللقب الغائب لحساب غريمه أتلتيكو مدريد الموسم المنقضي.

ونجح ريال مدريد في الفوز على غرناطة بنتيجة بأربعة أهداف لهدف في اللقاء الذى أقيم مساء الأحد، على ملعب "لوس كارمينيس".

وتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 وخسارة لقاء وحيد وسجل 32 هدفاً وتلقى 18 حتى الآن ويتبقى له مباراة مؤجلة.