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هنية: الأسرى الأربعة لدى القسام لن يروا الشمس حتى يراها أسرانا

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:20

وكالات-الرأي:

جدد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، "إسماعيل هنية"، التأكيد على أن الأسرى الأربعة من جنود الاحتلال لدى كتائب القسام لن يروا الشمس حتى ينعم الأسرى الفلسطينيون بــ"شمس الحرية".

وأكد رئيس حماس خلال مشاركته بكلمة عبر تطبيق الزوم في الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني أن قضية الأسرى على رأس أولويات عمل حركة حماس التي تتحرك فيها على مسارين، الأول يتمثل في دعم معارك الصمود لتوفير حياة كريمة داخل السجون للأسرى والوقوف معهم في نضالهم، فيما المسار الثاني هو العمل على تحريرهم من سجون الاحتلال بشكل كامل.

وأشار هنية إلى نجاح حركة حماس من قبل في إطلاق سراح أكثر من ألف أسير في صفقة وفاء الأحرار، والتي أكدت أن هذا العدو لا يعطي شيئًا إلّا مُكرهًا، وأضاف "أن ما قبل سيف القدس ليس مثل ما بعد هذه المعركة التي وضعت المنطقة على طريق النهاية للاحتلال وحسم الصراع التاريخي مع المشروع الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين".

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