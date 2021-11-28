3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري

غزة - الرأي:

يواصل ثلاثة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير هشام أبو هواش المضرب منذ 104 أيام.

وقال نادي الأسير إن الأسير أبو هواش (39 عاما) من الخليل، يواجه أوضاعا صحية خطيرة في سجن "عيادة الرملة"، ورغم وضعه الصحيّ الخطير، إلا أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه في "الرملة".

والأسير أبو هواش معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينهم صدر خلال الإضراب ومدته (6) شهور حيث جرى تخفيض المدة من 6 أشهر إلى 4 أشهر (غير جوهري) أي قابلة لتمديد، يذكر أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.

كما يواصل الأسير لؤي الأشقر (45 عاماً) من صيدا شمال طولكرم إضرابه عن الطعام منذ 49 يوماً، حيث جرى نقله مؤخرًا من زنازين معتقل "الجلمة" إلى سجن "عيادة الرملة"، بعد تدهور وضعه الصحيّ.

وأوضح نادي الأسير، أن الأشقر واجه خلال الإضراب عمليات تنكيل ممنهجة بحقّه، لاسيما فيما يتعلق بنقله إلى زنازين معتقل "الجملة" للضغط عليه، وهو يعتبر من أسوأ المعتقلات.

والأشقر معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحقّه لمدّة ستّة شهور جرى تثبيتها لاحقًا، وكان قد أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات.

فيما يواصل الأسير نضال بلوط (27 عامًا) من بني نعيم بالخليل إضرابه عن الطعام منذ 30 يوما في زنازين سجن "عوفر"، حيث تعرض لتحقيقٍ قاس وطويل منذ تاريخ اعتقاله في الـ29 أكتوبر/ تشرين الأول، وخلال الإضراب أخفى المحققون عن محاميه إضرابه عن الطعام، حيث كان ممنوعا من لقائه إلى أن عقدت له جلسة مؤخرا.