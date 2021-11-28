الذئب الأزرق.. تطبيق يتيح مطاردة الاحتلال للفلسطينيين

الضفة المحتلة- الرأي

يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسة كافة الأساليب التي من شأنها جمع معلومات استخباراتية متعلقة بالفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية، ولاسيما في مدينة الخليل، والتي كان آخرها استخدامه لتقنية "الذئب الأزرق" حيث يقوم هذا التطبيق بالتقاط صور وجوه الفلسطينيين، من أجل إنشاء قاعدة بيانات رقمية عن الفلسطينيين.

فمنذ أكثر من عام، تم تزويد جنود الاحتلال الإسرائيلي بهواتف خاصة مزودة بتطبيق “الذئب الأزرق”، وتكليفهم بتصوير الفلسطينيين وبطاقات الهوية الشخصية، وذلك من أجل إنشاء قاعدة بيانات رقمية عن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث يتم ذلك من دون الحصول على موافقة أولئك الذين يتم تصويرهم.

وجاءت فكرة “الذئب الأزرق” من مشروع “المدينة الذكية” الذي يطبق بالخليل عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في جميع الأحياء السكنية التي ترصد وتتعقب الفلسطينيين على مدار الساعة وتوثق تحركاتهم حتى داخل منازلهم، وجمع معلومات عنهم بالمنظومة المحوسبة لكاميرات المراقبة.

ويمكن عبر “الذئب الأزرق” جمع المعلومات عن أي فلسطيني عبر الماسح الضوئي الذي يمكن مسح وجه الشخص أو الرمز الشريطي الممغنط الموجود على بطاقة الهوية الشخصية، وتحويل المعلومات إلى المنظومة المحوسبة لسلطات الاحتلال التي تتم الاستعانة بها أيضا لإصدار التصاريح.

وتحتوي المنظومة المحوسبة التي يتم ربطها بتطبيق “الذئب الأزرق” على المزيد من المعلومات المتعلقة بالتصاريح للشخص وإذا كان محظورا من التنقل والاقتراب من المستوطنات، أو لديه مخالفات أمنية، كما أنه يتم تحديث المنظومة بالبيانات عن الشخص عبر التطبيق الجديد، وكذلك إلغاء التصاريح والتحكم فيها حتى من دون إبلاغ صاحب التصريح.

تصوير وتوثيق

ووفقا لروايات جنود الاحتلال التي جمعتها حركة “كسر الصمت”، فإن الجنود بجيش الاحتلال وخلال خدمتهم بالضفة الغربية بدأوا منذ عام تقريبا التنافس فيما بينهم لتصوير فوتوغرافي وتوثيق المواطن الفلسطيني، بما في ذلك الشبان والرجال والنساء والفتيات وكبار السن والأطفال، ويحصل الجنود على مكافأة مقابل هذا العمل من دون الإفصاح والكشف عن طبيعتها.

وأظهرت إفادات جنود الاحتلال ممن شاركوا في تصوير الفلسطينيين عبر الهواتف الخليوية بأن عملية التصوير والتوثيق تتم من دون أي مبرر أو أي سبب، لدرجة أنه يتم تقريب الهاتف الذي يحتوي على تطبيق “الذئب الأزرق” من وجه الفلسطيني ويتم إجراء عملية مسح لوجهه، ومن ثم تصوير بطاقة الهوية الشخصية لتتوفر بالأرشيف الرقمي كافة المعلومات عنه.

وأعلن جيش الاحتلال في فبراير/شباط الماضي رسميا تأسيس قسم الاستيعاب الجديد لشعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القيادة المركزية، حيث يتكون القسم من الضباط والجنود المكلفين باستيعاب العمليات والمعلومات والتفاصيل والصور الرقمية في الوحدات وفي منطقة القيادة المركزية للجيش بالضفة الغربية.

تكنولوجيا ومعلومات

يقول قائد كتيبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العقيد أوريل مالكا “نحن جيدون جدا في تطوير التكنولوجيا والأنظمة المتقدمة، لكن ليست لدينا عمليات تدريب واستيعاب منتظمة للمعلومات، وعليه تقرر إنشاء إدارة تنفيذ القيادة الرقمية لتكنولوجيا المعلومات”.

واستعرض مالكا منظومة عمل “الذئب الأزرق” قائلا “لدينا تكنولوجيا متقدمة، وكاميرات ذكية ذات تحليلات متطورة، وأجهزة استشعار يمكنها التنبيه في الوقت الفعلي للنشاط المشبوه وحركة أي شخص مطلوب بالضفة الغربية، ونطمح إلى معرفة جميع الجنود والضباط بالميدان تشغيل هذه الأنظمة بأفضل طريقة”.

وأوضح مالكا أن الجيش الإسرائيلي يتطلع لتعميم تطبيق “الذئب الأزرق” على جميع الوحدات العسكرية بالضفة، مشيرا إلى أن قسم الاستيعاب الجديد لشعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيصل إلى جميع الوحدات ومقرات القيادة لتدريب الجنود والضباط على استخدام التطبيق، وكيفية استيعاب العمليات وجمع المعلومات الرقمية.

بيانات وتحركات

وعن التطبيق يقول الناشط الحقوقي الفلسطيني عيسى عمرو “بمجرد توجيه الجندي كاميرا الهاتف تجاه الفلسطيني ستتم معرفة إذا كان موجودا في قائمة البيانات الرقمية”.

ويقول عمرو -الذي كشف من خلال نشاطه الحقوقي في محافظة الخليل النقاب عن استخدام الاحتلال تطبيق “الذئب الأزرق”- إنه إذا لم تتواجد تفاصيل الشخص الفلسطيني بقاعدة البيانات الرقمية “يتم تصويره ومسح وجهه ضوئيا وإدخال تفاصليه الشخصية ورقم هويته، وبذلك يضاف بشكل فوري إلى أرشيف البيانات الرقمي الخاص بالفلسطينيين لدى الاحتلال”.

تطبيق أمني

بدوره، أكد المختص والباحث بالشؤون الأمنية محمد أبو هربيد أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل دائماً على تجميد وتحسين أدائه الأمني فيما يتعلق بالمراقبة والرصد، وإن هذا التطبيق (الذئب الأزرق) يختص فقط للفلسطينيين لاسيما سكان الضفة الغربية والأكثر تركيزاً على سكان محافظة الخليل".

وقال: " هذا التطبيق يقوم على تصوير أوجه الفلسطينية في منطقة جغرافية ما، إما تصويرهم عبر الكاميرات المنتشرة في الضفة الغربية أو من خلال الحواجز أو من خلال الاقتحامات، بحيث يقوم الجنود بتصوير الفلسطينيين عبر الهواتف التي تم تنصيب عليها هذا التطبيق".

وبين أن "الذئب الأزرق" تطبيق أمني يهدف إلى جمع المعلومات، كما يقوم بعد الالتقاط هذه الصور بربطها بمجموعة من البيانات القديمة أو المعلومات الجديدة، لتصبح مادة أرشيفية.

وأوضح أبو هربيد أنه ليس هناك صنف أو مستوى محدد لهذا التطبيق، بل يستهدف تصوير كل من هو فلسطيني، وعليه فإن الاحتلال يتعامل أن كل فلسطيني هو عبارة عن إرهابي محتمل، ولا يفرق بين أحد.