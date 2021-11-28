قمع وقفة احتجاجية رافضة لاقتحام هرتسوغ الحرم الإبراهيمي

الخليل – الرأي:

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، المشاركين في الوقفة الرافضة للاقتحام المرتقب مساء اليوم لرئيس الاحتلال الإسرائيلي اسحق هرتسوغ، وعشرات المستوطنين للحرم الإبراهيمي، في مدينة الخليل، بحجة اضاءة شمعدان عيد "الأنوار" اليهودي.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في الوقفة بالضرب، واعتقلت المواطن رائد مرشد مسودة واستدعت 5 آخرين لمقابلة مخابراتها.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات الرافضة لهذا الاقتحام، وللمخططات الاسرائيلية الهادفة للسيطرة عليه وتهويده.

يذكر أن قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها الأمنية في البلدة القديمة من الخليل، ونشرت عددا كبيرا من الحواجز، وأخضعت المواطنين للتفتيش الجسدي لإعاقتهم، ومنعتهم من التوجه للحرم.