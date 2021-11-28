هرتسوغ يقتحم المسجد الإبراهيمي بالخليل المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحم رئيس دولة الاحتلال "اسحق هرتسوغ"، مساء اليوم الأحد، المسجدم الإبراهيمي، في ظل إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل.

ويشكل اقتحام هرتسوغ للمسجد إعلانا صريحا وواضحا عن رعايته لمخططات المستوطنين ودعم جرائمهم بحق أبناء شعبنا، وإمعانا في استفزاز مشاعر الفلسطينيين بل مشاعر الملايين من العرب والمسلمين الذين يقيمون وزنا لمسجد عظيم مقدس مثل المسجد الإبراهيمي.

وأغلقت قوات الاحتلال بوابات المسجد، ومنعت المواطنين الذين احتشدوا تنديدا بالاقتحام من الصلاة فيه أو التواجد في محيطه واعتدت عليهم، وأجبرت أصحاب المحال على إغلاق محالهم، كما أعاقت عمل الطواقم الصحفية، واعتدت على عدد منهم، في محاولة لمنعهم من تغطية الاقتحام.