أسيران مضربان عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل أسيران معتقلان في سجون الاحتلال الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 105 على التوالي، والأسير نضال بلوط مضرب لليوم 32.

ويزداد وضع الأسير أبو هواش سوءا يوما بعد يوم، حيث يواجه أوضاعًا صحية صعبة في سجن "عيادة الرملة"، ويعاني من نقص في كمية السوائل، وعدم القدرة على التوازن، وهناك خطورة من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة.

والأسير أبو هواش (39 عاما) من الخليل، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد منها صدر خلال الإضراب ومدته (6) شهور، وجرى تخفيض المدة من 6 أشهر إلى 4 أشهر (غير جوهري) أي قابلة لتمديد، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه (8 سنوات) في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

والأسير نضال بلوط (27 عاما) من بني نعيم بالخليل تعرض لتحقيقٍ قاس وطويل منذ تاريخ اعتقاله في الـ29 من أكتوبر/ تشرين الأول، وخلال الإضراب أخفى المحققون عن محاميه إضرابه عن الطعام، حيث كان ممنوعا من لقائه إلى أن عقدت له جلسة مؤخرا.