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في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين

وزارة الأسرى تدعو أحرار العالم إلى الوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:35

وزارة الأسرى والمحررين وبالتعاون مع وزارة المرأة ووزارة التعليم، تنظم فعالية تضامنية مع إسراء الجعابيص في مدرسة أحمد شوقي، ضمن فعاليات حملة 16يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي
وزارة الأسرى والمحررين وبالتعاون مع وزارة المرأة ووزارة التعليم، تنظم فعالية تضامنية مع إسراء الجعابيص في مدرسة أحمد شوقي، ضمن فعاليات حملة 16يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي

غزة- الرأي

دعت وزارة الأسرى والمحررين أحرار العالم إلى الوقوف والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لهجمة مسعورة وغير مسبوقة من قبل إدارة السجون، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 4500 أسير فلسطيني موزعين على نحو 21 سجناً ومعتقلاً يعيشون ظروف وأوضاع صعبة داخل سجون الاحتلال، ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وظروف قاسية وبحاجة اليوم إلى كل أشكال الدعم والمساندة.

وطالبت بضرورة العمل والسعي الحثيث لتفعيل كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى، والوقوف بجدية أمام قضيتهم، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، والعمل الجاد على إنقاذ حياة المضربين عن الطعام، والمرضى، والأسيرات، خاصة اسراء الجعابيص التي تعاني من أوضاع صحية متردية وخطيرة، ولا يتم توفير لها الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة، ولبقية الأسرى والأسيرات.

 

 

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