هناك الكثير من المواقف في الحياة يمكن أن تكشف الكثير عنك، مثل العادات اليومية ولغة الجسد، حتى اختيارك لهاتفك الذكي يمكن أن يكشف عن جوانب من شخصيتك.

لقد اعتدنا على فكرة أن هناك نوعين من الخيارات، التي يمكننا اتخاذها في الموقف، الخيار الصحيح والخاطئ، لكن في هذا الاختبار لا يمكنك تحديد الخيار "الخطأ".

يعتمد هذا الاختبار على معرفة طريقة تفكيرك عند اتخاذ المواقف، عليك أن تختار موقف واحد فقط لإنقاذه من بين الأربعة، فمن ستختار؟.

تذكر جيدًا أن اختيارك سيكشف الكثير عنن شخصيتك، وفقًا لما جاء في موقع Bright Side الأمريكي.

ما الذي ستفعله أولاً في هذا الموقف؟.. اختيارك يكشف عن طريقة تفكيرك

غلاية الشاي

ما الذي ستفعله أولاً في هذا الموقف؟.. اختيارك يكشف عن طريقة تفكيرك

إذا اخترت غلاية الشاي، فقد يعني ذلك أنك شخص لديك شغف ويتغير حالتك المزاجية بشكل سريع، كما أنك تتخذ قراراتك بسرعة دون شك، ولن يمنعك شيء من تحقيق هدفك.

يمكنك أن تشعر بالملل بسرعة من الرتابة، أنت تهتم بسلامتك ولا تحب المفاجآت، من الأسهل عليك اتباع خطة محددة بوضوح دون التقلبات والمنعطفات غير المتوقعة.

الإجابة على الهاتف

ما الذي ستفعله أولاً في هذا الموقف؟.. اختيارك يكشف عن طريقة تفكيرك

قد يعني الرد على الهاتف أنك شخص تركيزك عالي ودبلوماسي، أنت ملزم ويصعب عليك تقبل أخطاء الآخرين، يمكن وصفك بأنك رجل أعمال قادر على القيام بالعديد من الأشياء في نفس الوقت.

يمكنك التواصل بسهولة مع المحيطين بك، كما أنك تحب تكوين معارف مفيدة، والاستمتاع بأن تكون في دائرة الضوء.

تهدئة الطفل

ما الذي ستفعله أولاً في هذا الموقف؟.. اختيارك يكشف عن طريقة تفكيرك

إذا حاولت أولاً تهدئة الطفل، فأنت شخص هادئ وواسع الخيال، أنت تحب مساعدة الآخرين ومستعد للتضحية بنفسك لصالح المقربين لك، أنت شخص عائلي وتقدر العلاقات الإنسانية.

أنت خائف من الشعور بالوحدة، إذ أهم ما تبحث عنه في الحياة، أن يكون هناك شخص بالقرب منك دائمًا، بالنسبة لك فإن أمسية هادئة ودافئة مع العائلة، أكثر جاذبية من حفلة صاخبة في المقاهي.

تسيطر عليك العاطفة في كثير من المواقف، على الرغم من أنك شخص عقلاني، لكن دائمًا تدخل المشاعر عند اتخاذ القرارات.

جعل الكلب يتوقف عن الفوضى

ما الذي ستفعله أولاً في هذا الموقف؟.. اختيارك يكشف عن طريقة تفكيرك

إذا قررت منع الكلب من الفوضى، فقد يشير ذلك إلى أنك لا تستطيع تحمل هذا في حياتك وفي منزلك من المهم بالنسبة لك أن تبقي كل شيء تحت السيطرة.

لن تهدأ حتى يصبح كل شيء كما تريده، أنت تولي المزيد من الاهتمام للأشياء المادية والمكانة الاجتماعية، أنت تعرف إجابات جميع الأسئلة وتتم مطالبتك بكيفية التصرف في أي موقف.

ما مدى دقة وصف هذه الخصائص لشخصيتك؟ هل توافق أو لا توافق على جميع الأوصاف؟ شارك برأيك في التعليقات.