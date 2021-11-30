الأسير أبو هواش مضرب عن الطعام منذ 106 أيام

الضفة المحتلة - الرأي:

يوصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 106 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

ويزداد وضع الأسير أبو هواش سوءا يوما بعد يوم، حيث يواجه أوضاعًا صحية صعبة في سجن "عيادة الرملة"، ويعاني من نقص في كمية السوائل، وعدم القدرة على التوازن، وهناك خطورة من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة.

والأسير أبو هواش (39 عاما) من الخليل، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد منها صدر خلال الإضراب ومدته (6) شهور، وجرى تخفيض المدة من 6 أشهر إلى 4 أشهر (غير جوهري) أي قابلة لتمديد، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه (8 سنوات) في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.