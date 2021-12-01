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الكسوف الكلى الوحيد للشمس 2021 سيحدث بعد أيام.. اعرف التفاصيل

01 كانون أول / ديسمبر 2021 09:22

الكسوف الكلى الوحيد للشمس 2021 سيحدث بعد أيام.. اعرف التفاصيل
الكسوف الكلى الوحيد للشمس 2021 سيحدث بعد أيام.. اعرف التفاصيل

قالت وكالة ناسا إن الكسوف الشمسي الكلي الوحيد هذا العام سيحدث بعد أيام، ولكن لا يمكن رؤية الحدث الكامل إلا من القارة القطبية الجنوبية، حيث سيصل الكسوف، الذي يحدث يوم السبت 4 ديسمبر، إلى أقصى حد له في حوالي الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش للمشاهدين بالقرب من حافة رون الجليدية في القارة القطبية الجنوبية.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المشاهدين في أماكن أخرى في نصف الكرة الجنوبي، بما في ذلك أجزاء من أستراليا وتشيلي ونيوزيلندا، سيشهدون كسوفًا جزئيًا.
 
ولن يحدث الكسوف الكلي القادم للشمس حتى 8 أبريل 2024، ولكن على عكس حدث هذا الأسبوع، سيكون مرئيًا على نطاق واسع في أجزاء من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
 
ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، مما يلقي بظلاله على الأرض، وهناك أنواع مختلفة، اعتمادًا على مقدار الشمس الذي يبدو محجوبًا للمشاهد في موقع معين.
 
وأوضحت ناسا أنه في حين أن الكسوف الكلي للشمس في نهاية الأسبوع من المحتمل ألا يتم تقديره بالكامل تقريبًا إلا في مكان واحد، فإن العديد من المواقع في نصف الكرة الجنوبي ستستمر في الحصول على جزء منه.
 
وقالوا في منشور بالمدونة: "في بعض الأماكن، بينما لن يتمكن المشاهدون من رؤية الكسوف الكلي للشمس، فإنهم سيشهدون بدلاً من ذلك كسوفًا جزئيًا للشمس".
 
ويحدث هذا عندما لا تصطف الشمس والقمر والأرض تمامًاظ، وستظهر الشمس وكأن لها ظل غامق على جزء فقط من سطحها.
 
سيشهد المشاهدون في أجزاء من سانت هيلانة وناميبيا وليسوتو وجنوب إفريقيا وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش وجزر كروزيت وجزر فوكلاند وتشيلي ونيوزيلندا وأستراليا كسوفًا جزئيًا للشمس في 4 ديسمبر.
 
وسيحتاج المشاهدون الراغبون في مراقبة الحدث إلى الحصول على رؤية واضحة للأفق حتى يتمكنوا من رؤية الكسوف فعليًا.
 

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