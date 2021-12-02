حماس تشيد بتصدي شبان رام الله للمستوطنين وحرق مركبتهم

غزة - الرأي

قالت حركة حماس، إن تصدي شباب رام الله للمستوطنين الصهاينة في قلب المدينة، وتحطيم سيارتهم وحرقها، عمل وطني شجاع، يعكس العلاقة الطبيعية مع العدو الصهيوني، المبنية على التصدي لكل أشكال العدوان ومواجهة المستوطنين، والاشتباك معهم من نقطة الصفر.

ووجه الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، التحية لشباب رام الله الشجعان على هذا الفعل المقاوم، الذي يجب أن يستمر بقوة، ويمتد إلى كل مناطق الضفة الغربية وخطوط التماس.

وأكد برهوم، أن واجب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية حماية أبناء شعبنا من اعتداءات المستوطنين، والتصدي لهم جنبا إلى جنب مع أبناء شعبهم، وليس تأمينهم وإعادتهم إلى العدو.

وأحرق شبان فلسطينيون، مساء أمس، مركبة للمستوطنين بعد دخولها منطقة دوار المنارة وسط رام الله.