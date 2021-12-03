دورتموند ينفي وجود شرط جزائي في عقد هالاند

نفى نادي بوروسيا دورتموند الألماني وجود شرط جزائي في عقده مع نجم هجومه، النرويجي إرلينج هالاند، والذي سينتهي في صيف عام 2024.



وكانت بعض وسائل الإعلام الألمانية قد ادعت أن هناك شرطا جزائيا في عقد هالاند سيدخل حيز التنفيذ بداية من الصيف المقبل ويتراوح بين 75 إلى 90 مليون يورو، ما يفتح الباب أمام النجم النرويجي للرحيل عن دورتموند.



ونفى المدير العام للنادي الألماني، هانز يواخيم فاتزكي لشبكة (سبورت1) الرياضية الألمانية، تلك الشائعات قائلا "لا يمكنني أن أؤكد وجود شرط جزائي كهذا في عقد هالاند".



وأكدت الشبكة أن الأمر الوحيد المؤكد هو ضرورة أن يتوصل النادي لاتفاق مع اللاعب ليفتح له طريقا للخروج حال وصول عرض مرض إلى مكاتب سيجنال إيدونا بارك، لا يقل عن 100 مليون يورو.



وأضاف فاتزكي "لا توجد شروط جزائية في أكثر من 90% من عقود لاعبينا" مؤكدا أن النادي يسعى بكل الطرق للإبقاء على هالاند في صفوفه لما بعد 2022.



ويتطلع النادي لإغراء هالاند بزيادة راتبه ليصل إلى 18 مليون يورو سنويا ليصبح الأعلى بين زملائه بالفريق الألماني.



وسيعتمد الأمر على قرار اللاعب ورغبته في البقاء من عدمه مع دورتموند، الذي لم تعد لديه حظوظ في الاستمرار على المنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا في مجموعته خلف أياكس أمستردام وسبورتنج لشبونة.