الأسير أبو هواش مضرب لليوم الـ 110 رفضاً للاعتقال الإداري

رام الله – الرأي:

يواصل الأسير هشام أبو هواش المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابه المفتوح عن لليوم الـ110 على التوالي، احتجاجًا على اعتقاله الإداري، بأوضاع صحية صعبة للغاية.

ومؤخراً أرجأت ما تعرف بمحكمة الاستئنافات العسكرية البت في قضة المضرب أبو هواش مجدداً، حيث ظهر في الجلسة من على شاشة الفيديو كونفرنس، بوضع صحي بالغ الخطورة، ولم يتمكن من لفظ اسمه.

وقال نادي الأسير إن نيابة الاحتلال تتجاهل الوضع الصحي الخطير للأسير أبو هواش، ما سيؤدي إلى نتيجة كارثية رغم وضوح الحالة الصحية الخطيرة التي وصل لها المعتقل.

يُشار إلى أنّ المعتقل أبو هواش (39 عامًا) من دورا/ الخليل، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينهم صدر بعد اليوم الـ(70) من إضرابه الحالي، ومدته (6) شهور حيث جرى تخفيض المدة من (6) شهور إلى (4) شهور (غير جوهري) أي قابلة لتمديد.