النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2132) السبت 4/12/2021
أخبار فلسطينية
هنية يساند بعثة منتخبنا الفلسطيني في كأس العرب
وزير الخارجية الفلسطيني يدعو الاتحاد الأوروبي للعمل على دعم إطلاق عملية سياسية جدية
حماس": الاحتلال قتل (3) فلسطينيين من ذوي الهمم وألحق بهم (50) آخرين
الأب مسلم للجيش الأردني: كيف تنامون وعظام شهدائكم منثورة في العراء؟
تقارير: حماس رفضت عروضا لرفع حصار غزة مقابل هدنة طويلة
الرئيس عباس يزور الجزائر الأحد لبحث هذه الملفات
أخبار إسرائيلية
«يديعوت أحرونوت»: واشنطن لا تريد مفاجأة من الموساد في إيران
"إسرائيل" تخترق هواتف تسعة من موظفي الخارجية الأمريكية باستخدام "بيغاسوس"
اخبار دولية
بلينكن لبنيت: توسيع الاستيطان يعرقل السلم ويثير التوتر
قالوا إنه "خطوة إلى الوراء".. قلق غربي وضغط إسرائيلي بعد "تراجع" إيران عن تسويات خلال المفاوضات النووية
الصحة العالمية: لا دليل يدعم فكرة صنع لقاح مضاد لأوميكرون
منظمة الصحة: إننا بحاجة لتوخي الحذر وليس الذعر
الأمم المتحدة تحيي ذكرى التقسيم و"إسرائيل" تشن هجوما عنيفا عليها
"ذا إنترسيبت": القوانين الأمريكية ضد حركة مقاطعة إسرائيل مرّت بدون تدقيق أو مراجعة
أخبار عربية
الجزائر تقود «جبهة رفض» ضد عضوية إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي
وزير الخارجية اليمني يؤكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية
وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة إيجاد أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينيةموانئ دبي العالمية" الإماراتية تنسحب من عرض مشترك مع شركة "إسرائيلية" لخصخصة ميناء حيفا
جماهير المغرب تهتف لفلسطين واستاد البيت ينتفض بنشيد "فدائي فدائي"
مفكر مغربي: محاولات التطبيع مع إسرائيل بمثابة "استعمار" جديد
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
السلطات الإسرائيلية تغلق ملعب فريق “بني سخنين” العربي بعد فوزه على “بيتار القدس” العنصري
إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مظاهرات ضد الاستيطان في الضفة- (صور وفيديو)
هيئة الشباب وحملة المقاطعة تتفقان على نشاطات لمناهضة التطبيع موجهة للجمهور العربي والإسلامي
الأسير أبو هواش يقترب من دخول الشهر الرابع في الإضراب
حماس والديمقراطية تدعوان للإسراع بتشكيل قيادة المقاومة الشعبية وتحذران من تباطؤ إنهاء الحصار
هدم البيوت الفلسطينية.. سلاح الاحتلال لتهجير الإنسان ومصادرة المكان
المستوطنون باتوا معتادين على حماية الجنود وهم يعربدون
شهيد وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال
الشرق القطرية
وزير الخارجية الفلسطيني يدعو الاتحاد الأوروبي للعمل على دعم إطلاق عملية سياسية جدية
230 عملية زراعة قوقعة و263 طرفاً صناعياً.. مستشفى حمد بغزة يواصل خدمة ذوي الإعاقة في يومهم العالمي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
3 عوامل ساهمت في البداية السيئة للفدائي في كأس العرب
بطلب من السلطة.. "العدل الدولية" تؤجل دعوى ضد الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
فصائل: رؤية حماس بشأن المصالحة تُشكِّل أرضية خصبة لإنهاء الانقسام
استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص شرطة الاحتلال في أم الفحم
بسبب الحفريات.. انهيار جزئي في أرضية منطقة باب الحديد بالقدس
الكتل الطلابية في بيرزيت تستنكر حملة القمع والاعتقالات التي تشنها السلطة
القدس المحلية
حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في صوريف شمال الخليل
مواجهات في مخيم العزة مع الامن الفلسطيني
فلسطين تشارك في اجتماعات برلمانات دول حوض المتوسط
كشف ملابسات سرقة 60 لوحة تسجيل من المركبات برام الله
على اثر اشكاليات بين الطلبة .. جامعة بيرزيت تعلن ان التعليم سيكون عن بعد غداً
حصيلة| أكثر من مائتي إصابة بمواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن
بلدية بيت جالا تناقش خطتها التطويرية مع المجتمع المحلي
عزل الأسير صدقي التميمي في زنازين “هداريم” منذ ٤٠ يوما
الشرطة تقبض على سيدة سرقت خزنة تحوي مبالغ مالية ومصاغا ذهبيا
الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد حمدان مطر
الحياة الجديدة
الرئيس يستقبل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي
اختراق هواتف لمسؤولين أميركيين ببرنامج تجسس إسرائيلي
اندلاع مواجهات مع الاحتلال على حاجز قلنديا العسكري
وفاة مواطنين بحادث سير غرب رام الله قبل 15 ساعات
جريدة الأيام
إصابة عشرات المواطنين في النقاط الساخنة خلال قمع جيش الاحتلال مسيرات...
»الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد محمد مطر وتشييعه في دير أبو مشعل اليوم
مصرع مواطنيْن ومستوطن بحادث سير مروّع غرب رام الله
رام الله: كشف ملابسات سرقة 60 لوحة تسجيل من المركبات
غزة: تفاقم معاناة عشرات الصيادين جراء مواصلة احتجاز الاحتلال قواربهم
الاحتلال يستهدف صيادي الطيور شرق خان يونس
وكالة صفا
جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في صوريف
الاحتلال يطلق قنابل غاز تجاه المزارعين والصيادين شرق خان يونس
زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر رفح
حماس تحمل الاحتلال المسؤولية المباشرة لمعاناة ذوي الإعاقة
تقديرات أمنية إسرائيلية: المستوطنان لم يدخلا رام الله بالخطأ
وثيقة: السلطة تراجعت عن دعوى ضد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال
30 إصابة بقمع الاحتلال مسيرة رافضة للاستيطان في بيتا بنابلس
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم أسيرين محررين من الخليل
الصحة: تسجيل حالة وفاة و95 إصابة بـ"كورونا" في قطاع غزة
اليوم.. ذكرى بدء الانتداب البريطاني وحصار عرفات وعمليات مقاومة
ملثمون يعتدون فجرًا على نشطاء "كتلة الوحدة الطلابية" في جامعة بيرزيت
وكالة الرأي الفلسطينية
50 ألف مصلّ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى
إصابة طيارين إثر هبوط اضطراري لطائرة حربية للاحتلال
هيئة المعابر تنشر إحصائية عمل معبر رفح الأسبوع الماضي
المرور: وفاة شاب بحادث سير شمالي القطاع
الاحتلال يدرس تقديم لائحة اتهام ضد مستوطني رام الله
انهيار جزئي منطقة باب الحديد بالقدس المحتلة
فلسطين اليوم
الشيخ خضر عدنان: الإضراب عن الطعام هو الطريق الوحيد للحرية
بالفيديو مسيرات غاضبة في الأردن لرفض التطبيع مع "اسرائيل"
"جامعة بيرزيت" تقرر الغاء التعليم الوجاهي
الاحتلال يستهدف المزارعين وصيادي العصافير شرق خانيونس
شرطة المرور بغزة توضح الحالة المرورية خلال 24ساعة الماضية
داخلية غزة تنشر أعداد المغادرين والوافدين عبر حاجز بيت حانون
"أهالي النقب" يُطالبون الاحتلال بكف اعتداءاته بحجة "مكافحة الجريمة"
الاحتلال اعتقل 12 مواطنا من غزة خلال الشهر الماضي
سما نيوز
صحيفة تكشف أسباب تراجع السلطة عن دعوى قدمتها ضد أمريكا في محكمة العدل الدولية
تركيا: هكذا نقلت شبكة التجسس الإسرائيلية صورا لـ "الموساد"
معاريف.. المستوطنون بشريعة غولدشتاين: اقتل 29 مصلياً نجعل قبرك مزاراً دينياً لليهود
رويترز": اختراق هواتف مسؤولين أميركيين بتطبيق تصنّعه شركة NSO الإسرائيلية
تفاصيل جديدة: النيابة التركية تطالب بسجن 16 متهما بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية
الشرطة تكشف ملابسات سرقة 60 لوحة تسجيل من المركبات برام الله
600 مقدسي مهددون بالتشريد بـ"وادي ياصول"
عرب 48
إثر التوتر بين الحركات الطلابية: إلغاء التعليم الوجاهي في بير زيت السبت
مصرع 3 أشخاص في حادث طرق غرب رام الله
تحقيقات" إسرائيل بجرائم مسيرات العودة: طمس حقائق وإسكات انتقادات دوليّة
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حدث في مثل هذا اليوم
- 4 كانون أول (ديسمبر)
- 2005م غارات جوية على قطاع غزة، وموفاز يهدد بالمزيد من العمليات لوقف الصواريخ
- 2003م بدأ الحوار الفلسطينيّ – الفلسطيني في القاهرة ، شاركت فيه معظم الفصائل الفلسطينية لبحث الوسائل التي تعيد ترتيب البيت الداخليّ الفلسطينيّ ، و استمرّ الحوار 4 أيام .. و قد أعلنت حماس و الجهاد الإسلاميّ أن مشاركتهما في الحوار لن يقوم على أساس التوصّل إلى هدنة مع الاحتلال الصهيوني .
- 2003م أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12مفلسطينياً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة
- 2001م شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يقرّر فرض الإقامة الجبرية على ياسر عرفات في رام الله و منعه من السفر
- 2001م الجمعيّة العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً يطلب من الدول الأعضاء سحب سفاراتها من القدس المحتلة
- 1992م وزراء خارجية دول الطوق العربية (سوريا، لبنان، الأردن وفلسطين) يبحثون في بيروت (لبنان) وضع مفاوضات السلام الثنائية مع إسرائيل.
- 1985م استقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت ماكفرلين، في أعقاب خطف المقاتلات الأمريكية لطائرة الركاب المصريّة التي كانت تقلّ الفلسطينيين في طريقها لتونس.