النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2132)  السبت 4/12/2021

2003م بدأ الحوار الفلسطينيّ – الفلسطيني في القاهرة ، شاركت فيه معظم الفصائل الفلسطينية لبحث الوسائل التي تعيد ترتيب البيت الداخليّ الفلسطينيّ ، و استمرّ الحوار 4 أيام .. و قد أعلنت حماس و الجهاد الإسلاميّ أن مشاركتهما في الحوار لن يقوم على أساس التوصّل إلى هدنة مع الاحتلال الصهيوني .