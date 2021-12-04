وكالة الرأي الفلسطينية "مكتب المراقب العام" يُنظم ورشة بعنوان "مبادئ حقوق الإنسان" وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة العامة للشباب تنظم محاضرة توعويةلطالبات مدرسة دار الأرقم الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للشباب والرياضة يطالب بتعزيز فرص دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يحتفي بكوادر اتحاد الكاراتيه وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و64 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية هنية: قضية الأسرى في سجون الاحتلال على رأس أولوياتنا وكالة الرأي الفلسطينية الادعاء العام التركي يطالب بسجن 16 شخصاً لتجسسهم لصالح "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهاجم الصيادين ببحر رفح وصيادي العصافير شرق خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية "مديرية التدريب بالداخلية " تختتم بطولة الشطرنج الثانية وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة الزيتون" تُفرج عن 32 غارماً
أخبار » الأخبار الفلسطينية

تشييع جثمان الفتى محمد مطر إلى مثواه الأخير في دير مشعل

04 كانون أول / ديسمبر 2021 02:04

الضفة المحتلة - الرأي:

شيعت جماهير غفيرة من أبناء قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، ظهر اليوم السبت، جثمان الفتى محمد مطر (16 عاما)، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، قبل نحو عام، حيث سلم الاحتلال جثمانه أمس.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل الفتى في دير أبو مشعل لأداء صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية، وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت، مساء يوم أمس، جثمان الشهيد مطر، على حاجز نعلين العسكري غرب رام الله.

وأصيب مطر في 20 آب/ أغسطس عام 2020، حين كان ضمن مجموعة من ثلاثة فتية دون سن الـ18، استهدفهم جنود الاحتلال قرب "الشارع الالتفافي" على أطراف قرية دير أبو مشعل وآنذاك، أصيب الفتية الثلاثة، واعتقل الاحتلال محمد مطر وكانت حالته خطيرة، وأعلن بعد ساعات عن ارتقائه شهيدًا، فيما نقل الآخران إلى مستشفى برام الله لتلقي العلاج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟