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الأسير الفسفوس يعانق الحرية بعد إضراب استمر 131 يومًا

05 كانون أول / ديسمبر 2021 01:47

الخليل - الرأي

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير كايد الفسفوس (32 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 131 يوما، رفضا لاعتقاله الاداري.

وأفادت مصادر محلية، بأنه تم نقل الأسير من حاجز وادي الخليل العسكري في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بمركبة اسعاف فلسطينية لمركز شهداء دورا.

ومن المقرر نقل الأسير المحرر الفسفوس إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام لله، لمتابعة وضعه الصحي، واجراء الفحوصات اللازمة.

يشار إلى أن الأسير الفسفوس قد علّق إضرابه عن الطعام، بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالإفراج عنه في التاريخ المذكور آنفا، وكان قد أمضى خمسة أعوام متفرقة قضاها بالاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

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