عقب عملية طولكرم .. حماس: جذوة المقاومة تتصاعد وثورة شعبنا لن تخمد

غزة - الرأي

قالت حركة حماس تعقيبا على عملية الدهس بطولكرم فجر الاثنين: "إن جذوة المقاومة تتصاعد وثورة شعبنا الفلسطيني لن تخمدها آلة الإجرام الصهيونية، وعملية تتلوها عملية وشهيد يخلفه شباب ثائر وشعب منتفض لتتواصل معركتنا حتى كنس الاحتلال عن كامل أراضينا ومقدساتنا".

وأكد المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، أن حالة الاشتباك ستظل دائمة وعمليات الدهس والطعن وكل وسائل المقاومة مشرعة ضد المحتل الصهيوني.

واستشهد شاب فلسطيني فجر اليوم بعد تنفيذ عملية دهس أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح حرجة قرب طولكرم.