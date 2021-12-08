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في الذكرى الـ 34 لانتفاضة الحجارة

حماس: المقاومة الشاملة هي السبيل لتحرير فلسطين

08 كانون أول / ديسمبر 2021 09:24

غزة - الرأي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة، ووحدة شعبنا الفلسطيني هي السبيل الوحيد لانتزاع حقوقنا وتحرير أرضنا وأسرانا.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، في الذكرى الرابعة والثلاثين لانتفاضة الحجارة، إن الأسرى في سجون الاحتلال هم جزء أصيل من شعبنا، مؤكدةً أن تحريرهم مسؤولية وطنية تضعها حماس في مقدمة أولوياتها.

وأشارت إلى أن مدينة القدس والمسجد الأقصى هما قلب الصراع مع الاحتلال، وأن مشاريعه من تهويد واستيطان لن تفلح في تغيير معالمهما وحدودهما وتاريخهما.

وعبرت الحركة عن رفضها لكل مخططات التسوية ومشاريع التفاوض العبثي مع العدو، والتنسيق الأمني معه، والتي فتحت المجال للاحتلال لتوسيع الاستيطان، وتصعيد العدوان، وتهويد المقدسات، وحصار شعبنا.

وجددت حماس إدانتها لكل اتفاقيات التطبيع مع العدو، مبينةً أنها طعنة في صدر شعبنا وضربًا لعمق الأمة وأمنها.

ودعت الأمة العربية والإسلامية، قادة وحكومات وشعوبا، إلى التحرك الفاعل، وتعزيز فعاليات ومشاريع الدعم، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، حتى زوال الاحتلال وتحرير فلسطين.

وبعثت الحركة بتحية الفخر والاعتزاز لأبطال كتائب القسام والمقاومة، وإلى أسرانا الأحرار، وإلى الجرحى والمرابطين في كل الميادين من جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات.

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