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يعاني من وضعي صحي حرج

114 يومًا على إضراب الأسير أبو هواش رفضًا لاعتقاله الإداري

08 كانون أول / ديسمبر 2021 01:09

رام الله - الرأي:

يواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاما)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 114 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، رغم خطورة وضعه الصحي، ودخوله مرحلة حرجة.

ويقبع الأسير أبو هواش داخل سجن "عيادة الرملة" بحالة صحية صعبة للغاية، حيث يعاني من آلام بجميع أنحاء جسده دون استثناء، ولا يستطيع النوم من شدة الوجع، ويفقد توازنه ويتنقل على كرسي متحرك، كما يعاني من التقيؤ بشكل مستمر وفقد الكثير من وزنه.

يذكر أن الأسير أبو هواش (40 عاما) من دورا/ الخليل معتقل منذ تاريخ 27/10/2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات.

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